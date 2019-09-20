У Польщі знайшли одну з найбільших бомб часів війни, вона загрожує паромній переправі

У Польщі під час робіт з поглиблення каналу знайшли одну з найбільших авіабомб Другої світової війни "Tallboy".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

Авіабомбу, яка не розірвалася, виявили біля міста Свіноуйсьце поруч з фарватером Свіноуйсьце-Щецин і поромною переправою.

Архівне фото британських військових, які завантажують бомбу Tallboy

Бомба лежить на дні каналу Пяст, куди вона, швидше за все, була скинута в 1945 році, щоб потопити німецький лінкор "Lutzow" який тоді перебував в порту Свіноуйсьце. Вона розташована дуже близько до поромної переправи.

Вона лежить під водою і товстим шаром землі, витягнути її саперам буде непросто. "Це найбільший з боєприпасів, який ми знаходили, і з яким ми будемо мати справу", - сказав командувач флотилією берегової оборони лейтенант Гжегож Левандовські.

Сьогодні пройшла зустріч кризової групи для прийняття рішень щодо знешкодженню бомби. Обговорювалися способи і дати, але остаточне рішення поки не прийнято. Перед знешкодженням відбудеться евакуація, поки невідомо в якому обсязі.

"Це буде дуже складна задача, її необхідно підготувати місту Свіноуйсьце. Фахівцям потрібно дати кілька днів, щоб подумати, як саме можна безпечно видалити її з міста", - додав Левандовські.

Tallboy важить близько 5,5 тонн, довжина близька до 6,5 метрів, а діаметр становить майже один метр. Розмір і вага бомби були настільки великі, що її міг нести тільки один важкий бомбардувальник - Avro Lancaster.

Вона призначалася для руйнування підземних укріплених споруд, в тому числі бункерів. До кінця війни ескадрилья спеціально підготовлених бомбардувальників скинула 854 таких бомби, в тому числі на німецький лінкор "Тірпіц".