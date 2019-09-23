У Зеленського і Трампа буде велика годинна зустріч - Пристайко

У президента Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа буде не коротка зустріч "на полях" Генасамблеї ООН, а повноцінні переговори.

Як повідомляє "Європейська правда", про це "Громадському" заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

За його словами, "обидва президенти знайшли час", і це буде "годинна зустріч, під час якої передовсім ми ставимо перед собою задачу налагодити зв'язок".

Пристайко нагадав, що Зеленський двічі розмовляв по телефону з Трампом, "але ми свідомі, наскільки важливо мати безпосередній контакт двох лідерів".

"На жаль або на щастя, так побудовані системи, що лідери грають дуже високу роль в дипломатії і взагалі відносинах між країнами. Якщо встановиться нормальне порозуміння і нам вдасться один одному пояснити, чого ми очікуємо, яким бачимо і розвиток двосторонніх відносин, і взагалі виживання України у війні, — це і є основні задачі", - пояснив він.

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Міністр додав, що "всі задачі я не можу вам відкрити, але повірте, є цілий список проблем, який ми пройдемо зі США".

"Іноді це проблеми, іноді — просто бізнес ідеї. Наприклад, нам потрібна енергетична безпека. Це одна з ключових задач нашої з вами національної безпеки. Це одне з питань, які обов'язково обговорять президенти", - підкреслив очільник зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, 23–26 вересня Володимир Зеленський здійснить робочий візит до США для участі у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Зеленський виступить з промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті щодо Цілей сталого розвитку.

У Нью-Йорку він проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн, зокрема з президентом США Дональдом Трампом. ЗМІ повідомляли, що зустріч відбудеться 25 вересня і триватиме 45 хвилин.

Крім того, у рамках візиту Зеленський зустрінеться з лідерами української громади Сполучених Штатів, керівниками єврейських організацій США, а також з представниками американських ділових кіл.