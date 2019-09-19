ЗМІ повідомили дату й деталі зустрічі Зеленського і Трампа
Зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом відбудеться 25 вересня в Нью-Йорку в рамках 74-ої сесії Генеральної асамблеї ООН.
Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо DT.UA від джерела у дипломатичних колах.
За словами джерела, запланована тривалість зустрічі — 45 хвилин. "Проте зустріч може тривати і довше", — повідомив інформований співрозмовник.
За його словами, серед питань, які будуть обговорювати український та американський президенти — Донбас і залучення американських інвестицій в українську економіку.
Очікується, що Трамп під час розмови торкнеться і теми проведення розслідування відносно Burisma.
18 вересня Зеленський провів телефонну розмову з віцепрезидентом США Майком Пенсом, під час якої обговорив свою майбутню зустріч з Трампом.
Секретар РНБО Олександр Данилюк раніше розповідав, що Зеленський та Трамп під час запланованої зустрічі на полях Генасамблеї ООН обговорять стабілізацію ситуації на Донбасі та припинення війни.