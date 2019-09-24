У новому Європарламенті створили групу "друзів України"

В Європейському парламенті нового скликання створили неформальну групу "друзів європейської України".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Сьогодні у Брюсселі група провела установче засідання, яке вів євродепутат з фракції "Оновити Європу" Пятрас Ауштрявічюс. За його словами, до групи висловили бажання увійти 50 євродепутатів з шести фракцій.

Двома основними цілями групи на 2019-2024 роки Ауштрявічюс назвав політичну підтримку України та економічну інтеграцію країни до ЄС. "Ми повинні все зробити, щоб питання України завжди було на порядку денному, щоб ніхто не сказав, що це другорядне питання", - сказав він.

На засідання завітали й народні депутати України, зокрема голова комітету з питань інтеграції з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе з "Європейської солідарності", перший заступник голови цього комітету Вадим Галайчук і заступниця голови комітету Марія Мезенцева (обидва входять до "Слуги народу").

На засіданні євродепутати поставили українським колегам низку запитань щодо останніх подій в Україні. Найбільше їх цікавили деталі щодо дискусії довкола "формули Штайнмаєра", ситуація довкола колишньої очільниці Нацбанку України Валерії Гонтаревої, а також відкриття провадження щодо колишнього спікера Верховної ради Андрія Парубія. Це провадження євродепутатка Сандра Калнієте назвала "дуже дуже тривожними".

Зазначимо, що у попередньому скликанні Європарламенту також працювала неформальна група "друзів України".