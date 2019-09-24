В новом Европарламенте создали группу "друзей Украины"

В Европейском парламенте нового созыва создали неформальную группу "друзей европейской Украины".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Сегодня в Брюсселе группа провела учредительное заседание, которое вел евродепутат из фракции "Обновить Европу" Пятрас Ауштрявичюс. По его словам, в группу выразили желание войти 50 евродепутатов из шести фракций.

Двумя основными целями группы на 2019-2024 годы Ауштрявичюс назвал политическую поддержку Украины и экономическую интеграцию страны в ЕС. "Мы должны сделать все, чтобы вопрос Украины всегда был в повестке дня, чтобы никто не сказал, что это второстепенный вопрос", - сказал он.

На заседание пришли и народные депутаты Украины, в частности председатель комитета по вопросам интеграции с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе из "Европейской солидарности", первый заместитель председателя этого комитета Вадим Галайчук и заместитель председателя комитета Мария Мезенцева (оба входят в "Слугу народа").

На заседании евродепутаты поставили украинским коллегам ряд вопросов о последних событиях в Украине. Больше всего их интересовали детали относительно дискуссии вокруг "формулы Штайнмайера", ситуация вокруг бывшей главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой, а также открытие дела в отношении бывшего спикера Верховной рады Андрей Парубий. Это расследование евродепутат Сандра Калниете назвала "очень тревожным".

Отметим, что в предыдущем созыве Европарламента также работала неформальная группа "друзей Украины".