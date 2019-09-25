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У норвезькому порту загорівся російський траулер

Середа, 25 вересня 2019, 13:46

На півночі Норвегії в порту міста Тромсе загорівся російський траулер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію NRK.

Поліцію проінформували про пожежу в бухті Брейвіка близько 11 ранку.

Екіпаж траулера складався з 29 осіб. Після полудня в середу поліція повідомила, що всі члени екіпажу на суші.

12 осіб направили на обстеження медиків з підозрою на отруєння димом.

 

Пожежа спричинила високий рівень задимленості в порту і околицях. Через це людей, що знаходилися в безпосередній близькості, евакуювали..

Поліція також попросила людей, що живуть в цьому районі, закрити вікна.

Причини виникнення пожежі наразі невідомі.

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Норвегія
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