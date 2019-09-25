В норвежском порту загорелся российский траулер

На севере Норвегии в порту города Тромсе загорелся российский траулер.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.

Полицию проинформировали о пожаре в бухте Брейвика около 11 утра.

Экипаж траулера состоял из 29 человек. После полудня в среду полиция сообщила, что все члены экипажа находятся на суше.

12 человек направили на обследование с подозрением на отравление дымом.

Пожар вызвал высокий уровень задымленности в порту и окрестностях. Из-за этого находившихся в непосредственной близости людей эвакуировали.

Полиция также попросила людей, живущих в этом районе, закрыть окна.

Причины возникновения пожара пока неизвестны.