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В норвежском порту загорелся российский траулер

Среда, 25 сентября 2019, 13:46

На севере Норвегии в порту города Тромсе загорелся российский траулер.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.

Полицию проинформировали о пожаре в бухте Брейвика около 11 утра.

Экипаж траулера состоял из 29 человек. После полудня в среду полиция сообщила, что все члены экипажа находятся на суше.

12 человек направили на обследование с подозрением на отравление дымом.

 

Пожар вызвал высокий уровень задымленности в порту и окрестностях. Из-за этого находившихся в непосредственной близости людей эвакуировали.

Полиция также попросила людей, живущих в этом районе, закрыть окна.

Причины возникновения пожара пока неизвестны.

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Норвегия
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