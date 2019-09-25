Засновницю кампанії #MeToo у Франції визнали винною у наклепі

Французький суд визнав винною в наклепі Сандру Мюллер, яка почала в країні кампанію проти сексуальних домагань слідом за відомим в соцмережах флешмобом #MeToo, під яким жінки публікували подібні історії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

У жовтні 2017 року Мюллер написала в Twitter: "#balancetonporc! Ви теж можете розповісти, назвавши ім'я і подробиці сексуального домагання, яким ви піддалися на роботі".

За декілька годин вона написала ще один твіт: "У тебе великі груди. Ти - мій тип жінки.Ти відчуватимеш оргазм всю ніч", додавши ім'я та посаду Еріка Брійона, який обіймав керівну посаду на французькому ТБ.

Однак Брійон сказав, що ніколи не працював з Мюллер, що він вибачився за свої слова і не переслідував її після того, як йому відмовили. Він сказав, що зробив "недоречні зауваження" на вечірці пізно ввечері, "але тільки один раз" - і сказав, що не намагається виправдати свої дії.

Брійон назвав "машину", яку Мюллер запустила своїми твітами, "нестримною", і заявив, що через це він зазнав серйозних професійним і особистих наслідків.

Суд присудив Брійону 20 000 євро в якості компенсації за збиток і втрачені гонорари. Мюллер сказала, що подасть апеляцію.