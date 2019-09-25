Основательницу кампании #MeToo во Франции признали виновной в клевете

Французский суд признал виновной в клевете Сандру Мюллер, начавшую в стране кампанию против сексуальных домогательств вслед за известным в соцсетях флешмобом #MeToo, под которым женщины публиковали подобные истории.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В октябре 2017 года Мюллер написала в Twitter: "#balancetonporc! Вы тоже можете рассказать, назвав имя и подробности сексуального домогательства, которому вы подверглись на работе".

Спустя всего несколько часов она написала еще один твит: "У тебя большая грудь. Ты - мой тип женщины. Я доставлю тебе оргазм на всю ночь", добавив имя и должность Эрика Брийона, занимавшего руководящую должность на французском ТВ.

Однако Брийон сказал, что никогда не работал с Мюллер, что он извинился за свои слова и не преследовал ее после того, как его отвергли. Он сказал, что сделал "неуместные замечания" на вечеринке поздно вечером, "но только один раз" - и сказал, что не пытается оправдать свои действия.

Брийон назвал "машину", которую Мюллер запустила своими твитами, "неудержимой", и заявил, что из-за этого он подвергся серьезным профессиональным и личным последствиям.

Суд присудил Брийону 20 000 евро в качестве компенсации за ущерб и потерянные гонорары. Мюллер сказала, что подаст апелляцию.