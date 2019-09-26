Глави МЗС Грузії та РФ провели переговори вперше з 2008 року

Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані на полях 74-й сесії Генасамблеї ООН зустрівся з російським колегою Сергієм Лавровим. Це перша подібна зустріч з 2008 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Грузія-онлайн.

"У рамках 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, з ініціативи та організації Швейцарії відбулася зустріч міністра закордонних справ Грузії і міністра закордонних справ Російської Федерації. З грузинської сторони головною темою обговорення було питання окупації грузинських територій", - цитує видання заяву МЗС Грузії.

У МЗС РФ також підтвердили інформацію про зустріч, заявивши, що "в ході бесіди обговорено актуальні питання двостороннього порядку денного. Відбувся обмін думками з проблематики регіональної безпеки".

Слід зазначити, що Швейцарія за відсутності дипломатичних відносин між Москвою і Тбілісі представляє інтереси Росії в Грузії і Грузії в Росії.

Зустріч глав МЗС двох країн відбулася вперше з 2008 року. Тоді Грузія розірвала дипломатичні відносини з РФ після російської окупації Південної Осетії і Абхазії.

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