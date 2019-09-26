Главы МИД Грузии и РФ провели переговоры впервые с 2008 года

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым. Это первая подобная встреча с 2008 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Грузия-онлайн.

"В рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, по инициативе и организации Швейцарии состоялась встреча министра иностранных дел Грузии и министра иностранных дел Российской Федерации. С грузинской стороны главной темой обсуждения был вопрос оккупации грузинских территорий", — цитирует издание заявление МИД Грузии.

В МИД РФ также подтвердили информацию о встрече, заявив, что "в ходе беседы обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности".

Следует отметить, что Швейцария при отсутствии дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси представляет интересы России в Грузии и Грузии в России.

Встреча глав МИД двух стран прошла впервые с 2008 года, когда Грузия разорвала дипломатические отношения с РФ после российской оккупации Южной Осетии и Абхазии.

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