Варшава: заява Києва відкриває шлях до прориву у польсько-українському діалозі

Голова Інституту національної пам’яті Польщі Ярослав Шарек заявив, що заява української влади про скасування мораторію на пошуки польських жертв часів Другої світової війни відкриває шлях до перелому у польсько-українському історичному діалозі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство PAP.

"Я думаю, що це хороша новина, але зачекаймо ще трохи... Я думаю, що хороша новина буде тоді, коли ми вже ропочнемо пошуки в Україні" - сказав Шарек.

На питання про те, чи є заява українського МЗС з цього питання проривом у польсько-українському історичному діалозі, він відповів: "Ця заява відкриває шлях до прориву, який відбудеться тоді, коли наші команди спільно з українськими партнерами почнуть роботу в Україні".

Шарек нагадав, що раніше Інститут зробив українській стороні пропозицію пошуків останків польських жертв в декількох місцях в Україні.

Голова ІНП запевнив, що фахівці Інституту готові до початку робіт. "На даний момент все залежить від організаційних домовленостей; важливе і питання погоди" - зазначив він.

Як повідомлялося, Україна надала Польщі формальну згоду на відновлення пошуково-ексгумаційних робіт на території нашої країни.