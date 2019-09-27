Варшава: заявление Киева открывает путь к прорыву в польско-украинском диалоге

Глава Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек заявил, что заявление украинских властей об отмене моратория на поиски польских жертв времен Второй мировой войны открывает путь к перелома в польско-украинском историческом диалоге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство PAP.

"Я думаю, что это хорошая новость, но подождем еще немного... Я думаю, что хорошая новость будет тогда, когда мы уже начнем поиски в Украине", - сказал Шарек.

На вопрос о том, является ли заявление украинского МИД по этому вопросу прорывом в польско-украинском историческом диалоге, он ответил: "Это заявление открывает путь к прорыву, который произойдет тогда, когда наши команды совместно с украинскими партнерами начнут работу в Украине".

Шарек напомнил, что ранее Институт сделал украинской стороне предложение поисков останков польских жертв в нескольких местах в Украине.

Председатель ИНП заверил, что специалисты Института готовы к началу работ. "На данный момент все зависит от организационных договоренностей; важен и вопрос погоды", - отметил он.

Как сообщалось, Украина предоставила Польше формальное согласие на возобновление поисково-эксгумационных работ на территории нашей страны.