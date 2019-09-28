У Греції через пожежу на поромі евакуювали понад пів тисячі пасажирів
Субота, 28 вересня 2019, 10:41
У Греції в порту Ігуменіца завершили евакуацію 538 пасажирів з порома, на якому сталася пожежа.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.
За попередньою інформацією, загоряння трапилося в четвертому гаражі, загорілися два вантажні автомобілі.
Пожежа почалася відразу після виходу порома з порту.
Судно повернулося, і почалася евакуація 538 пасажирів. Разом з пасажирами евакуювали і більшу частину екіпажу. Двох людей з проблемами дихальних шляхів доставили до лікарні.
Евакуація завершилася без проблем, йдеться в повідомленні.
Як зазначається, пожежники вже взяли пожежу під контроль.
Пором Olympic Champion був побудований в 2000 році і має загальну довжину 204 метри і ширину 26,13 метра.
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