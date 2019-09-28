Друга за величиною авіакомпанія Франції Aigle Azur офіційно припинила діяльність

Французька авіакомпанія Aigle Azur офіційно припинила діяльність після того, як їй не вдалося знайти нових інвесторів, залишивши без роботи 1150 співробітників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Друга за величиною авіакомпанія Франції, яка в основному працювала між Францією та Алжиром, оголосила про банкрутство на початку цього місяця і скасувала всі свої рейси.

Французький комерційний суд у п'ятницю постановив закрити компанію через відсутність стійкої пропозиції від потенційних інвесторів.

"Ми до кінця сподівалися, що щось станеться. Схоже, йдеться до того, що французький повітряний транспорт зосередиться виключно на Air France ", - зазначив Бруно Форей з профспілки авіакомпанії.

Читайте також Друга за величиною авіакомпанія Франції Aigle Azur скасувала всі рейси

Наразі у компанії-ліквідатора є 21 день для звільнення персоналу.

Найбільшим акціонером Aigle Azur є китайський конгломерат HNA Group, який є власником Hainan Airlines, із 49-відсотковим пакетом акцій.

У 2018 році Aigle Azur перевезла близько 1,9 млн пасажирів. В останні роки перевізник також здійснював маршрути до Бразилії, Китаю, України та інших країн.