Вторая по величине авиакомпания Франции Aigle Azur официально прекратила деятельность

Французская авиакомпания Aigle Azur официально прекратила деятельность после того, как ей не удалось найти новых инвесторов, оставив без работы 1150 сотрудников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Вторая по величине авиакомпания Франции, которая в основном работала между Францией и Алжиром, объявила о банкротстве в начале этого месяца и отменила все свои рейсы.

Французский коммерческий суд в пятницу постановил закрыть компанию из-за отсутствия устойчивой предложения от потенциальных инвесторов.

"Мы до конца надеялись, что что-то произойдет. Похоже, все идет к тому, что французский воздушный транспорт сосредоточится исключительно на Air France ", - отметил Бруно Форей из профсоюза авиакомпании.

Сейчас у компании-ликвидатора есть 21 день для увольнения персонала.

Крупнейшим акционером Aigle Azur является китайский конгломерат HNA Group, который является владельцем Hainan Airlines, с 49-процентным пакетом акций.

В 2018 году Aigle Azur перевезла около 1,9 млн пассажиров. В последние годы перевозчик также осуществлял маршруты в Бразилию, Китай, Украину и другие страны.