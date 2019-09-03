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У Ганновері евакуювали понад 15 000 осіб через бомбу часів Другої світової війни

Вівторок, 3 вересня 2019, 09:57

У німецькому місті Ганновер евакуювали понад 15 тисяч осіб через знешкодження бомби часів Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на RTL.

Мешканцям міста сказали покинути свої домівки в понеділок близько 19:00 після виявлення 250-кілограмової бомби.

Близько першої години ночі сапери повідомили про знешкодження бомби і люди змогли повернутися додому.

У Ганновері регулярно знаходять боєприпаси часів Другої світової війни. За даними експертів, приблизно кожна десята з мільйонів бомб, скинутих на Німеччину під час війни, не розірвалася.

У понеділок ввечері також була знешкоджена бомба у місті Кельні, місцевій владі довелося евакуювати 4800 людей.

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