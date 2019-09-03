В Ганновере эвакуировали более 15 тысяч человек из-за бомбы времен Второй мировой войны

В немецком городе Ганновер эвакуировали более 15 тысяч человек в связи с обезвреживанием бомбы времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTL.

Жителям города сказали покинуть свои дома в понедельник около 19:00 после обнаружения 250-килограммовой бомбы.

Около часа ночи саперы сообщили об обезвреживании бомбы и люди смогли вернуться домой.

В Ганновере регулярно находят боеприпасы времен Второй мировой войны. По данным экспертов, примерно каждая десятая из миллионов бомб, сброшенных на Германию во время войны, не разорвалась.

В понедельник вечером также была обезврежена бомба в городе Кельне, местной власти пришлось эвакуировать 4800 человек.