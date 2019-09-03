У Грузії посаду прем'єра пропонують главі МВС, якого звинувачують у розгоні протестів

Партія "Грузинська мрія" висунула кандидатуру Георгія Гахарія на посаду прем'єр-міністра країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузія-онлайн".

Гахарія займав пост міністра внутрішніх справ і віцепрем'єра з 13 листопада 2017 року. Він також є секретарем Ради національної безпеки.

У період з 27 листопада 2016 по 13 листопада 2017 року Гахарія був міністром економіки та сталого розвитку Грузії, до цього очолював Економічну раду, а також обіймав посаду бізнес-омбудсмена Грузії.

Гахарію звинувачували у надмірному застосуванні сили правоохоронцями: поліція розганяла людей за допомогою сльозогінного газу та стріляла гумовими кулями.

Прокуратура Грузії кваліфікувала спробу штурму парламенту як спробу перевороту.

Кандидатуру нового глави уряду має затвердити парламент.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе 2 вересня оголосив про свою відставку.

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