В Грузии пост премьера предлагают главе МВД, которого обвиняют в разгоне протестов

Партия "Грузинская мечта" выдвинула кандидатуру Георгия Гахария на должность премьер-министра страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия-онлайн".

Гахария занимал пост министра внутренних дел и вице-премьера с 13 ноября 2017 года. Он также является секретарем Совета национальной безопасности.

В период с 27 ноября 2016 по 13 ноября 2017 года Гахария был министром экономики и устойчивого развития Грузии, до этого возглавлял Экономический совет, а также занимал должность бизнес-омбудсмена Грузии.

Гахарию обвиняли в чрезмерном применении силы правоохранителями: полиция разгоняла людей с помощью слезоточивого газа и стреляла резиновыми пулями.

Прокуратура Грузии квалифицировала попытку штурма парламента как попытку переворота.

Кандидатуру нового главы правительства должен утвердить парламент.

Напомним, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе 2 сентября объявил о своей отставке.

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