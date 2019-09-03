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У Німеччині троє людей загинули після падіння з вишки радіозв’язку

Вівторок, 3 вересня 2019, 13:18

У німецькій федеральній землі Гессен троє людей загинули в результаті падіння з вишки радіозв’язку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Інцидент стався близько 9.15 ранку на вишці регіонального мовника Hoher Meissner.

Троє працівників, які проводили на спеціальній платформі профілактичні роботи, впали з 50-метрової висоти і загинули.

Офіс охорони праці регіональної ради міста Кассель розпочав розслідування інциденту.

За даними поліції, декілька людей бачили, як саме обвалилася платформа з людьми, правоохоронці збирають їх свідчення.

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Німеччина
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