У Німеччині троє людей загинули після падіння з вишки радіозв’язку
Вівторок, 3 вересня 2019, 13:18
У німецькій федеральній землі Гессен троє людей загинули в результаті падіння з вишки радіозв’язку.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.
Інцидент стався близько 9.15 ранку на вишці регіонального мовника Hoher Meissner.
Троє працівників, які проводили на спеціальній платформі профілактичні роботи, впали з 50-метрової висоти і загинули.
Офіс охорони праці регіональної ради міста Кассель розпочав розслідування інциденту.
За даними поліції, декілька людей бачили, як саме обвалилася платформа з людьми, правоохоронці збирають їх свідчення.
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