У Німеччині троє людей загинули після падіння з вишки радіозв’язку

У німецькій федеральній землі Гессен троє людей загинули в результаті падіння з вишки радіозв’язку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Інцидент стався близько 9.15 ранку на вишці регіонального мовника Hoher Meissner.

Троє працівників, які проводили на спеціальній платформі профілактичні роботи, впали з 50-метрової висоти і загинули.

Офіс охорони праці регіональної ради міста Кассель розпочав розслідування інциденту.

За даними поліції, декілька людей бачили, як саме обвалилася платформа з людьми, правоохоронці збирають їх свідчення.