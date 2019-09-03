В Германии три человека погибли после падения с вышки радиосвязи

В немецкой федеральной земли Гессен три человека погибли в результате падения с вышки радиосвязи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Инцидент произошел около 9.15 утра на вышке регионального вещателя Hoher Meissner.

Трое работников, которые проводили на специальной платформе профилактические работы, упали с 50-метровой высоты и погибли.

Офис охраны труда регионального совета города Кассель начал расследование инцидента.

По данным полиции, несколько человек видели, как обвалилась платформа с людьми, правоохранители собирают их показания.