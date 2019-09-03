Польська опозиція назвала несподіваного кандидата в прем'єри

Проєвропейська опозиційна коаліція в Польщі несподівано оголосила у вівторок, що її кандидатом на пост прем'єр-міністра буде віцеспікерка парламенту, а не лідер опозиції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Кандидатуру Малгожати Кідави-Блонської озвучив Гжегож Схетина, лідер "Громадянської платформи", яка є домінуючою партією в "Громадянській коаліції".

Довгий час передбачалося, що сам Схетина стане кандидатом опозиції на пост прем'єр-міністра. Але оскільки центристський блок значно відстає від правлячої консервативної партії "Право і справедливість", це, ймовірно, є визнанням того, що відсутність популярності Схетини завдає шкоди її шансам.

Схетина описав Кідаву-Блонську, колишнього спікера парламенту, як людину "яка завжди працювала на благо Польщі."

Незважаючи на ряд скандалів, правляча партія зростає в опитуваннях завдяки популярним заходам щодо соціальних витрат і має останнім часом підтримку більше 45 відсотків.

"Громадянська коаліція" є другою політичною силою в країні, але значно відстає, маючи навіть трохи менше 20 відсотків.