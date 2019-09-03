Польская оппозиция назвала неожиданного кандидата в премьеры

Проевропейская оппозиционная коалиция в Польше неожиданно объявила во вторник, что ее кандидатом на пост премьер-министра будет вице-спикер парламента, а не лидер оппозиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Кандидатуру Малгожаты Кидавы-Блонской озвучил Гжегож Схетына, лидер "Гражданской платформы", которая является доминирующей партией в "Гражданской коалиции".

Долгое время предполагалось, что сам Схетына станет кандидатом оппозиции на пост премьер-министра. Но поскольку центристский блок значительно отстает от правящей консервативной партии "Право и справедливость", это, вероятно, является признанием того, что отсутствие популярности Схетыны наносит ущерб ее шансам.

Схетына описал Кидаву-Блонску, бывшего спикера парламента, как человека, "всегда работавшего на благо Польши".

Несмотря на ряд скандалов, правящая партия растет в опросах благодаря популярным мерам по социальным расходам и имеет в последнее время более 45% поддержки.

"Гражданская коалиция" является второй политической силой в стране, но значительно отстает, имея даже чуть меньше 20%.