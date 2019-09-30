Уряд підготував контрзаходи на відмову Польщі щодо квот на автоперевезення - прем'єр

Україна продовжує активний діалог із Польщею про видачу додаткових дозволів на автоперевезення, заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук 30 вересня на брифінгу в Києві.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Інтерфакс-Україна".



"Ми неодноразово порушували це питання з поляками. Цього тижня планую розмовляти телефоном із їхнім прем'єр-міністром, наш міністр інфраструктури постійно на контакті з їхнім міністром транспорту. Понад тиждень тому ми також розпочали роботу на рівні асоціацій перевізників між українськими та польськими перевізниками", - розповів голова уряду.

За його словами, на кінець вересня польських дозволів на автоперевезення залишилося дуже мало: за підрахунками Кабміну, їх може вистачити приблизно на два тижні роботи.

Гончарук зазначив, що ситуація, яка склалася, вигідна для польського бізнесу, і він прагне невдовзі врегулювати її.

"У нас є контрзаходи, які ми вже підготували. Дуже сподіваюся, що наші колеги-поляки почують наші аргументи, й цю проблему буде вирішено", - підкреслив прем'єр.





Як повідомлялося з посиланням на дані Європейської Бізнес Асоціації, українські підприємці на початок серпня майже вичерпали квоти дозволів на міжнародні перевезення вантажів автомобільним транспортом через польський кордон.

Нагадаємо, проблема виникла минулого року через позицію Польщі встановити квоту на міжнародні автомобільні перевезення у 2019 році на рівні 130 тисяч дозволів.

Слід зазначити, що за чинними міждержавними угодами квота на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень не повинна бути меншою за 200 тисяч дозволів.

Однак на сьогодні мінімальною квотою, якої потребує ринок, є 230 тисяч дозволів. Ключовий аргумент польської переговорної команди - інтереси польських перевізників.

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