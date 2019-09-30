Правительство подготовило контрмеры на отказ Польши по квотам на автоперевозки - премьер

Украина продолжает активный диалог с Польшей о выдаче дополнительных разрешений на автоперевозки, заявил премьер-министр Алексей Гончарук 30 сентября на брифинге в Киеве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы неоднократно поднимали этот вопрос с поляками. На этой неделе планирую разговаривать по телефону с их премьер-министром, наш министр инфраструктуры постоянно на контакте с их министром транспорта. Более недели назад мы также начали работу на уровне ассоциаций перевозчиков между украинскими и польскими перевозчиками" , - рассказал глава правительства.

По его словам, на конец сентября польских разрешений на автоперевозки осталось очень мало: по подсчетам Кабмина, их может хватить примерно на две недели работы.

Гончарук отметил, что сложившаяся ситуация выгодна для польского бизнеса, и правительство стремится вскоре урегулировать ее.

"У нас есть контрмеры, которые мы уже подготовили. Очень надеюсь, что наши коллеги-поляки услышат наши аргументы, и эта проблема будет решена", - подчеркнул он.

Напомним, проблема возникла в прошлом году из-за позиции Польши установить квоту на международные автомобильные перевозки в 2019 году на уровне 130 тыс. разрешений.

Следует отметить, что по действующим межгосударственным соглашениям квота на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок не должна быть меньше 200 тыс. разрешений.

Однако сегодня минимальная квота, в которой нуждается рынок, составляет 230 тыс. разрешений. Ключевой аргумент польской переговорной команды - интересы польских перевозчиков.

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