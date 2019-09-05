Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Парламент Британії проголосував проти дострокових виборів

Парламент заборонив Джонсону виводити Британію з ЄС без угоди

Парламент Британії зробив перший крок до блокування Brexit без угоди

Посли ЄС схвалили продовження персональних санкцій проти Росії






У МЗС відреагували на заяву угорського урядовця про "громадянську війну" в Україні

Четвер, 5 вересня 2019, 08:39

Міністерство закордонних справ України висловило протест Угорщині через заяви про "громадянську війну" в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті МЗС.

У МЗС заявили, що представник уряду Угорщини Трістан Азбей використовував неприпустиму риторику в своєму виступі, заявивши про "кризу війни" в Україні.

МЗС України у зв'язку з цією заявою викликало тимчасового повіреного у справах Угорщини в Україні Крістіну Марфі.

"Було зазначено, що категорично неприйнятною для України є ситуація, коли високі посадові особи сусідньої держави називають триваючу з 2014 року збройну російську агресію проти України "громадянською війною", - заявили в МЗС.

У дипломатичному відомстві зазначили, що Угорщина, як член ЄС і НАТО, повинна дотримуватися офіційної позиції щодо російської агресії проти України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Угорщина
powered by lun.ua