В МИД отреагировали на заявление венгерского чиновника о "гражданской войне" в Украине

Министерство иностранных дел Украины выразило протест Венгрии из-за заявлений о "гражданской войне" в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте МИД.

В МИД заявили, что представитель правительства Венгрии Тристан Азбей использовал недопустимую риторику в своем выступлении, заявив о "кризисе войны" в Украине.

МИД Украины в связи с этим заявлением вызвал временного поверенного в делах Венгрии в Украине Кристину Марфи.

"Было отмечено, что категорически неприемлема для Украины ситуация, когда высокие должностные лица соседнего государства называют продолжающуюся с 2014 года вооруженную российскую агрессию против Украины "гражданской войной", - заявили в МИД.

В дипломатическом ведомстве отметили, что Венгрия, как член ЕС и НАТО, должна придерживаться официальной позиции относительно российской агрессии против Украины.