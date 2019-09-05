Євродепутатка з Нідерландів назвала звільнення Цемаха тривожним сигналом

Депутатка Європейського парламенту від Нідерландів Каті Пірі назвала "тривожним" звільнення українським судом з-під варти колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила в коментарі DW.

"Звільнення підозрюваного, якого прагне допитати міжнародна слідча група (яка розслідує збиття літака Boeing рейсу MH17 влітку 2014 року в небі над Донбасом. - Ред.), викликає тривогу", - заявила Пірі.

Євродепутатка також зауважила, що їй невідомо про будь-які слідчі дії або допити Цемаха, які б здійснювали фахівці міжнародної слідчої групи.

Напередодні 40 євродепутатів, серед них і Каті Пірі, звернулися до президента України Володимира Зеленського з письмовим проханням не вносити Цемаха до списку осіб, котрі підлягають обміну полоненими з РФ.

Серед іншого автори листа вказували на важливість Цемаха для міжнародного слідства, що розслідує обставини катастрофи авіалайнера MH17.

Нагадаємо, 5 вересня судді Апеляційного суду міста Києва відпустили Цемаха під особисте зобов'язання. Прокуратура вимагала залишити підозрюваного під арештом, заявляючи, що він може втекти.

Цемах керував так званою "протиповітряною обороною" у районі, де збили літак "Малазійських авіаліній".

Нідерланди, які також розслідують справу МН-17, попросили Київ не віддавати бойовика. Крім того, нідерландські слідчі заявили, що хочуть допитати Цемаха, поки він в Україні і доступний для них.