Евродепутатка из Нидерландов назвала освобождение Цемаха тревожным сигналом

Депутат Европейского парламента от Нидерландов Кати Пири назвала "тревожным" освобождение украинским судом из-под стражи бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила в комментарии DW.

"Освобождение подозреваемого, которого стремится допросить международная следственная группа (которая расследует сбитие самолета Boeing рейса MH17 летом 2014 года в небе над Донбассом. - Ред.), вызывает тревогу", - заявила Пири.

Евродепутатка также отметила, что ей неизвестно о каких-либо следственных действиях или допросах Цемаха, которые бы осуществляли члены международной следственной группы.

Накануне 40 евродепутатов, среди них и Кати Пири, обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с письменной просьбой не вносить Цемаха в список лиц, подлежащих обмену пленными с РФ.

Среди прочего авторы письма указывали на важность Цемаха для международного следствия, расследующего обстоятельства катастрофы авиалайнера MH17.

Напомним, 5 сентября судьи Апелляционного суда города Киева отпустили Цемаха под личное обязательство. Прокуратура требовала оставить подозреваемого под арестом, заявляя, что он может скрыться.

Цемах руководил так называемой "противовоздушной обороной" в районе, где сбили самолет "Малайзийских авиалиний".

Нидерланды, которые также расследуют дело МН-17, попросили Киев не отдавать боевика. Кроме того, нидерландские следователи заявили, что хотят допросить Цемаха, пока он в Украине и доступен для них.