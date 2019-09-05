Лідер Каталонії застеріг Мадрид від обвинувальних вироків у процесі щодо сепаратизму

Голова уряду Каталонії заявив, що обвинувальні вироки для каталонських політиків на суді щодо їх ролі у невдалій спробі проголосити незалежність регіону ще більше підживить зусилля сепаратистів відокремитись від Іспанії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Невдовзі іспанський суд має винести вироки у справі 12 каталонських політиків.

Їм загрожують роки тюремного ув'язнення – прокуратура домагається вироків від 7 до 25 років - за звинуваченням у заколоті, підбурюванні до заколоту і незаконному привласненні державних коштів за їх роль у референдумі про незалежність 2017 року, забороненому судами, і проголошенні незалежності.

Дев'ять політиків знаходяться у в'язниці в очікуванні вироку.

"Вердикт суду, якщо він не буде виправдальним, виведе нас на новий етап, щоб знову взяти на себе ініціативу і твердо встати на шлях до незалежності", - сказав глава каталонського уряду Кім Торра на конференції в Мадриді.

Він додав, що обвинувальний вирок буде " несправедливістю" і стане виміром "демократичної якості Іспанії."

Торра сказав, що, якщо 12 політиків і активістів не будуть виправдані, він висуне план по відділенню від Іспанії. Він не сказав, якими будуть його конкретні кроки, і наполіг на тому, що буде домагатися максимального консенсусу серед каталонських партій.