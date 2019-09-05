Лидер Каталонии предостерег Мадрид от обвинительных приговоров в процессе о сепаратизме

Председатель правительства Каталонии заявил, что обвинительные приговоры для каталонских политиков на суде относительно их роли в неудачной попытке провозгласить независимость региона еще больше подпитают усилия сепаратистов отделиться от Испании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Вскоре испанский суд должен вынести приговоры по делу 12 каталонских политиков.

Им грозят годы тюремного заключения – прокуратура добивается приговоров от 7 до 25 лет - по обвинению в мятеже, подстрекательстве к мятежу и незаконном присвоении государственных средств за их роль в референдуме о независимости 2017 года, запрещенном судами, и провозглашении независимости.

Девять политиков находятся в тюрьме в ожидании приговора.

"Вердикт суда, если он не будет оправдательным, выведет нас на новый этап, чтобы опять взять инициативу на себя и твердо встать на путь к независимости", - сказал глава каталонского правительства Ким Торра на конференции в Мадриде.

Он добавил, что обвинительный приговор будет "несправедливостью" и станет измерением "демократического качества Испании."

Торра сказал, что, если 12 политиков и активистов не будут оправданы, он выдвинет план по отделению от Испании. Он не сказал, какими будут его конкретные шаги, и настоял на том, что будет добиваться максимального консенсуса среди каталонских партий.