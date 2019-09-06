ЄС повинен рішуче діяти у відносинах із США, Китаєм та Росією - наступник Туска

ЄС повинен "діяти сміливо та впевнено", щоб не стати жертвою торговельних воєн президента США Дональда Трампа, захищати свої "інтереси та цінності" проти дедалі більш наполегливого Китаю та протистояти постійній загрозі безпеці з боку Росії.

Про це заявив наступний президент Європейської ради Шарль Мішель на зустрічі з дипломатами та зовнішньополітичними діячами ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Я твердо вірю, що Європейський Союз повинен відігравати провідну роль на світовій арені. Якщо ми цього не зробимо, інші зроблять. І вони зроблять це у своїх інтересах, а не в наших", - сказав Мішель.

Мішель зараз виконує обов'язки прем'єр-міністра Бельгії, але з 1 грудня замінить Дональда Туска на посаді президента Європейської ради.

У своєму зверненні Мішель зазначив, що Рада схвалила стратегічний порядок денний із закликом до боротьби зі зміною клімату, врегулювання тривалої суперечки щодо міграції та політики притулку та швидкого укладення угоди щодо нового довгострокового бюджету. Але навіть викладаючи ці та інші завдання, він сказав: "Brexit - це найскладніше питання, з яким ми стикаємося зараз".

Мішель також закликав ЄС відстояти свою позицію перед Китам, який, за його словами, "діє з підвищеною впевненістю в собі".

"Китай діє більш наполегливо в таких місцях, як Африка і навіть в Європі. Тому нам потрібно залучати їх як нашого стратегічного партнера. Але ми повинні робити це рішуче і без наївності, захищаючи наші інтереси та цінності", - сказав він.

Мішель також сказав, що ЄС повинен протистояти загрозі безпеці з боку Росії "на східному кордоні та на півдні Європи". "Росія теж залишається сусідом. І ми повинні мати справу з цією реальністю", - додав він.