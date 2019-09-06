ЕС должен решительно действовать в отношениях с США, Китаем и Россией – преемник Туска

ЕС должен "действовать смело и уверенно", чтобы не стать жертвой торговых войн президента США Дональда Трампа, защищать свои "интересы и ценности" против все более настойчивого Китая и противостоять постоянной угрозе безопасности со стороны России.

Об этом заявил следующий президент Европейского совета Шарль Мишель на встрече с дипломатами и внешнеполитическими деятелями ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Я твердо верю, что Европейский Союз должен играть ведущую роль на мировой арене. Если мы этого не сделаем, это сделают другие. И они сделают это в своих интересах, а не в наших", - сказал Мишель.

Мишель сейчас исполняет обязанности премьер-министра Бельгии, но с 1 декабря сменит Дональда Туска на посту президента Европейского совета.

В своем обращении Мишель отметил, что Совет одобрил стратегическую повестку дня с призывом к борьбе с изменением климата, урегулирование затянувшегося спора по миграции и политики убежища и скорейшего заключения соглашения о новом долгосрочного бюджета. Но даже выкладывая эти и другие задачи, он сказал: "Brexit - это сложный вопрос, с которым мы сталкиваемся сейчас".

Мишель также призвал ЕС отстоять свою позицию перед Китаем, который, по его словам, "действует с повышенной уверенностью в себе".

"Китай действует более настойчиво в таких местах, как Африка и даже в Европе. Поэтому нам нужно привлекать их как нашего стратегического партнера. Но мы должны делать это решительно и без наивности, защищая наши интересы и ценности", - сказал он.

Мишель также сказал, что ЕС должен противостоять угрозе безопасности со стороны России "на восточной границе и на юге Европы". "Россия тоже остается соседом. И мы должны иметь дело с этой реальностью", - добавил он.