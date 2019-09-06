Литва, Чехія і Німеччина - найбільш питущі країни ЄС

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що в Європі люди продовжують споживати більше алкоголю, ніж в будь-якому іншому місці у світі.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний звіт представлений на сайті ВООЗ.

Експерти збирали дані в 28 країнах ЄС, а також Норвегії та Швейцарії протягом 2010-2016 років, і встановили, що в середньому дорослі (віком 15 років і старше) випивають понад 2 пляшки вина на тиждень.

"Але якщо прибрати з вибірки людей, які взагалі не вживають алкоголь, то вийде, що дорослі п'ють більше 3 пляшок вина на тиждень - рівень споживання, який призводить до серйозних наслідків для здоров'я", - йдеться в повідомленні.

За даними дослідження, найбільш питущою європейською країною виявилася Литва, де випивають в середньому 15 л спирту на людину в рік. Далі йдуть Чехія (14,4 л) і Німеччина (13,4 л).

У 2017 році експерти ВООЗ вже називали Литву найбільш питущою не тільки в Європі, але і у світі.

Відзначається, що 30,4% населення ЄС протягом 30 днів вживають більше 60 г чистого алкоголю за один раз - це еквівалентно більш ніж 5 напоям за один раз.

"Ця згубна звичка вживання алкоголю особливо актуальна для чоловіків (47,4%) в порівнянні з жінками (14,4%) і найбільш поширена в країнах Балтії, Чехії та Люксембурзі", - йдеться у звіті.

Згідно з результатами дослідження, 290 тисяч осіб в Європі щорічно помирають через причини, пов'язані з вживанням алкоголю, хоча його споживання скоротилося в багатьох європейських країнах.