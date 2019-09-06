Литва, Чехия и Германия – самые пьющие страны ЕС

Всемирная организация здравоохранения заявила, что в Европе люди продолжают потреблять больше алкоголя, чем в любом другом месте в мире.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий отчет представлен на сайте ВОЗ.

Эксперты собирали данные в 28 странах ЕС, а также Норвегии и Швейцарии в течение 2010-2016 годов, и установили, что в среднем взрослые (в возрасте 15 лет и старше) выпивают более двух бутылок вина в неделю.

"Но если убрать из выборки людей, которые вообще не употребляют алкоголь, то получится, что взрослые пьют более 3 бутылок вина в неделю - уровень потребления, который приводит к серьезным последствиям для здоровья", - говорится в сообщении.

По данным исследования, наиболее пьющей европейской страной оказалась Литва, где выпивают в среднем 15 л спирта на человека в год. Далее следуют Чехия (14,4 л) и Германия (13,4 л).

В 2017 году эксперты ВОЗ уже называли Литву самой пьющей не только в Европе, но и в мире.

Отмечается, что 30,4% населения ЕС в течение 30 дней принимают более 60 г чистого алкоголя за один раз - это эквивалентно более чем 5 напиткам за один раз.

"Эта пагубная привычка употребления алкоголя особенно актуальна для мужчин (47,4%) по сравнению с женщинами (14,4%) и наиболее распространена в странах Балтии, Чехии и Люксембурге", - говорится в отчете.

Согласно результатам исследования, 290 тысяч человек в Европе ежегодно умирают по причинам, связанным с употреблением алкоголя, хотя его потребление сократилось во многих европейских странах.