МВС Хорватії планує викликати з пенсії 2 тисячі поліцейських

МВС Хорватії вперше з часів війни у колишній Югославії планує викликати на роботу 2 тисячі поліцейських, що вже вийшли на пенсію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Vecernji List.

Згідно з проєктом, МВС Хорватії має право збільшити особовий склад на 10%, а оскільки зараз він складає 18291 поліцейський, то йдеться про працевлаштування ще 1829 осіб.

При цьому зазначається, що якщо в 2012 році правилами встановлювалася можливість залучення поліцейських резерву протягом 90 днів на рік, то зараз цей термін збільшиться до 180 днів.

"Міграційний тиск, тероризм, природні та інші катастрофи потребують швидкої реакції сил безпеки, яким за необхідності повинні бути готові допомогти і навчені резервні сили", - пояснили у відомстві.

Правозахисники все частіше повідомляють про випадки насильства поліції щодо мігрантів і біженців під час спроб перетнути кордон Хорватії.

Офіційно "західнобалканський маршрут" мігрантів був закритий в 2016 році, однак замість шляху Греція - Македонія - Сербія - Хорватія вони прямують в держави ЄС через Албанію, Чорногорію і Боснію.