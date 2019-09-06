МВД Хорватии планирует отозвать с пенсии 2000 полицейских

МВД Хорватии впервые после войны в бывшей Югославии планирует вызвать на работу 2000 полицейских, которые уже вышли на пенсию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Vecernji List.

Согласно проекту, МВД Хорватии имеет право увеличить личный состав на 10%, а поскольку сейчас он составляет 18 291 полицейский, то речь идет о трудоустройстве еще 1829 человек.

При этом отмечается, что если в 2012 году правилами устанавливалась возможность привлечения полицейских резерва в течение 90 дней в году, то сейчас этот срок увеличится до 180 дней.

"Миграционное давление, терроризм, природные и другие катастрофы требуют быстрой реакции сил безопасности, которым при необходимости должны быть готовы помочь и обученные резервные силы", - пояснили в ведомстве.

Правозащитники все чаще сообщают о случаях насилия полиции в отношении мигрантов и беженцев при попытках пересечь границу Хорватии.

Официально "западнобалканский маршрут" мигрантов был закрыт в 2016 году, однако вместо пути Греция - Македония - Сербия - Хорватия они направляются в страны ЕС через Албанию, Черногорию и Боснию.