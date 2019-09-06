Тарас Качка став новим торговим представником України

Тараса Качку призначено на посаду заступника міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства – торгового представника України.

Яке повідомляє "Європейська правда", про це Качка повідомив на своїй сторінці на facebook.

"Моя місія – покращити умови доступу української продукції на зовнішні ринки, збільшити експорт товарів з доданою вартістю, інтегрувати українських виробників у глобальні виробничі ланцюги.

В умовах коли світ стоїть на межі глобальної торгівельної війни і рецесії та коли на фоні глобальних гравців ми виглядаємо як типовий underdog, на якого ніхто не ставить, така місія стає ще складнішою та амбітнішою",- пише він.

Качка є радником зі стратегічних питань міжнародного фонду "Відродження", також він є радником в Міністерстві закордонних справ. У 2014-2015 роках був віцепрезидентом та в.о. президента Американської торговельної палати в Україні.

У 2007-2011 роках він був учасником переговорної команди України щодо Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Нагадаємо, у серпні 2018 року уряд звільнив Наталію Микольську з посади торгового представника України – заступника міністра економічного розвитку і торгівлі. Микольську звільнили за власним бажанням, оскільки вона тимчасово переїжджала до США для навчання у Стенфордському університеті.