Тарас Качка стал новым торговым представителем Украины

Тарас Качка назначен на должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торгового представителя Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Качка сообщил на своей странице в facebook.

"Моя миссия - улучшить условия доступа украинской продукции на внешние рынки, увеличить экспорт товаров с добавленной стоимостью, интегрировать украинских производителей в глобальные производственные цепи.

В условиях, когда мир стоит на грани глобальной торговой войны и рецессии и когда на фоне глобальных игроков мы выглядим как типичный underdog, на которого никто не ставит, такая миссия становится еще более сложной и амбициозной ", - пишет он.

Качка является советником по стратегическим вопросам международного фонда "Відродження", также он является советником в Министерстве иностранных дел. В 2014-2015 годах был вице-президентом и и.о. президента Американской торговой палаты в Украине.

В 2007-2011 годах он был участником переговорной команды Украины по Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Напомним, в августе 2018 года правительство освободило Наталью Микольскую от должности торгового представителя Украины - заместителя министра экономического развития и торговли. Микольскую уволили по собственному желанию, поскольку она временно переезжала в США для обучения в Стэнфордском университете.