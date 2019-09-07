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Глава Бундестагу: "Північний потік-2" руйнує довіру східних сусідів до Німеччини

Субота, 7 вересня 2019, 09:59

Президент Бундестагу Вольфганг Шойбле розкритикував дії німецьких політиків у проєкті газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Шойбле написав у статті для видання Welt.

"Ігнорування думки наших східних сусідів не повинно бути частиною німецької політики і зруйнувало багато довіри", - написав Шойбле.

У той же час, він застеріг східноєвропейських партнерів від боротьби проти "Північного потоку-2". "Саботаж проєкту в обхідний спосіб не є розумним рішенням з загальноєвропейської точки зору", - вважає він.

Проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

За планом газопровід хочуть запустити наприкінці 2019 року.

Як повідомлялося, вимоги Данії можуть відкласти "Північний потік-2" на 8 місяців і коштувати 660 млн євро.

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