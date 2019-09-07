Глава Бундестага: "Северный поток-2" разрушает доверие восточных соседей к Германии

Президент Бундестага Вольфганг Шойбле раскритиковал действия немецких политиков относительно проекта газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Шойбле написал в статье для издания Welt.

"Игнорирование мнения наших восточных соседей не должно быть частью немецкой политики и это разрушило много доверия", - написал Шойбле.

В то же время, он предостерег восточноевропейских партнеров от борьбы против "Северного потока-2". "Саботаж проекта в обходной способ не является разумным решением с общеевропейской точки зрения", - считает он.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

По плану газопровод хотят запустить в конце 2019 года.

Как сообщалось, требования Дании могут отложить "Северный поток-2" на 8 месяцев и будут стоить проекту 660 млн евро.