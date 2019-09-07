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Трамп планує припинити допомогу нелояльним США країнам - ЗМІ

Субота, 7 вересня 2019, 12:49

Президент США Дональд Трамп збирається переглянути процедури розподілу допомоги іншим державам, направляючи гроші "друзям і союзникам", які "підтримують" цілі Америки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico з посиланням на відповідний проєкт директиви про президентську політику.

План Трампа може привести до того, що США припинять посилати допомогу країнам, які не підтримують її в міжнародних суперечках, або яким-небудь чином приєднуються до конкурентів США, таких як Китай.

Нововведення можуть серйозно торкнутися країн третього світу, особливо країн Африки, а також Азії і Латинської Америки.

"Цей крок зруйнував би, щонайменше, покоління в значній мірі двопартійної політики зовнішньої допомоги, яка довгий час діяла за принципом - принаймні, теоретично, якщо не завжди на практиці - що фінансова допомога повинна віддавати пріоритет гуманітарним потребам, а не політичною відданості ", - зазначає видання.

План також передбачає припинення програм допомоги, спрямованих на такі основні причини, як злидні і расизм, неприєднання людей до терористичних груп, стверджуючи, що вони не працюють.

Він підкреслює важливість багатосторонніх організацій в якості каналу для допомоги США і підкреслює цінність приватного сектора.

У документі йдеться, що стратегія допомоги повинна дозволити США розширити своє лідерство "в глобальній енергетичній системі".

У документі точно не вказано, що повинні робити інші країни, щоб продемонструвати свою лояльність США. Однак Трамп і його помічники в минулому говорили, що неголосування з США на таких майданчиках, як Організація Об'єднаних Націй, може бути важливим фактором.

Невідомо, коли саме Трамп представить нову директиву, яка ще може бути змінена.

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