США закликали Росію звільнити решту українських в'язнів

Сполучені Штати привітали обмін полоненими між Росією та Україною і закликали Москву звільнити решту українських в'язнів.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява опублікована у Twitter посольства США в Україні.

"Ми вітаємо звістку про звільнення в'язнів і вітаємо президента Зеленського та його команду з поверненням цих громадян України додому. Ознаки більш активного діалогу між Україною та Росією обнадіюють нас", - йдеться у заяві.

В посольстві зазначили, що Зеленський чітко заявив про свою прихильність досягненню дипломатичного вирішення підбурюваного Росією конфлікту на Сході України.

"Ми закликаємо Росією припинити агресію проти України та звільнити багатьох інших українців, які безпідставно залишаються за ґратами в Росії", - йдеться у заяві.

Як відомо, 7 вересня між Україною і Росією відбувся масштабний обмін утримуваними особами.

В Україну в рамках обміну прибули 35 українців, серед яких політв’язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизанович, а також захоплені Росією біля Керченської протоки моряки.