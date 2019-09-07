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США призвали Россию освободить остальных украинских заключенных

Суббота, 7 сентября 2019, 15:01

Соединенные Штаты приветствовали обмен пленными между Россией и Украиной и призвали Москву освободить остальных украинских заключенных.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовано в Twitter посольства США в Украине.

"Мы приветствуем известие об освобождении заключенных и поздравляем президента Зеленского и его команду с возвращением этих граждан Украины домой. Признаки более активного диалога между Украиной и Россией обнадеживают нас", - говорится в заявлении.

В посольстве отметили, что Зеленский четко заявил о своей приверженности достижению дипломатического решения подстрекаемого Россией конфликта на Востоке Украины.

"Мы призываем Россию прекратить агрессию против Украины и освободить многих других украинцев, которые безосновательно остаются за решеткой в ​​России", - говорится в заявлении.

Как известно, 7 сентября между Украиной и Россией произошел масштабный обмен удерживаемыми лицами.

В Украину в рамках обмена прибыли 35 украинцев, среди которых политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Олексей Сизанович, а также захваченные Россией у Керченского пролива моряки.

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