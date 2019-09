США призвали Россию освободить остальных украинских заключенных

Соединенные Штаты приветствовали обмен пленными между Россией и Украиной и призвали Москву освободить остальных украинских заключенных.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовано в Twitter посольства США в Украине.

"Мы приветствуем известие об освобождении заключенных и поздравляем президента Зеленского и его команду с возвращением этих граждан Украины домой. Признаки более активного диалога между Украиной и Россией обнадеживают нас", - говорится в заявлении.

Very good that Ukrainian political prisoners, including Oleg #Sentsov & sailors, are finally released, they should have never been taken as hostages by #Russia, regrettably at a price of key witness in #MH17 case #Tsemakh, however, I believe that justice ultimately will be served