Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Європа вітає обмін полоненими між Україною та РФ і закликає до подальших кроків

Нідерланди після обміну: ми просили Україну не видавати Цемаха Росії

Група ЄНП привітала звільнених українців і запросила Сенцова в Європарламент

Трамп планує припинити допомогу нелояльним США країнам - ЗМІ






Туск радий звільненню Сенцова та моряків і закликав РФ звільнити всіх інших

Субота, 7 вересня 2019, 16:21

Президент Європейської Ради Дональд Туск привітав звільнення Олега Сенцова та інших українців і закликав Росію звільнити всіх політв'язнів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Туск написав у Twitter.

"Нарешті! Зі звільненням Олега Сенцова і українських моряків я зітхнув з полегшенням. Я продовжую закликати Росію звільнити всіх політв'язнів і поважати територіальну цілісність України", - написав Туск.

Як відомо, 7 вересня між Україною і Росією відбувся масштабний обмін утримуваними особами.

В Україну в рамках обміну прибули 35 українців, серед яких політв’язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизанович, а також захоплені Росією біля Керченської протоки моряки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua