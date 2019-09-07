Туск рад освобождению Сенцова и моряков и призвал РФ освободить всех остальных

Президент Европейского Совета Дональд Туск приветствует освобождение Олега Сенцова и других украинцев и призвал Россию освободить остальных политзаключенных.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Туск написал в Twitter.

"Наконец-то! С освобождением Олега Сенцова и украинских моряков я вздохнул с облегчением. Я продолжаю призывать Россию освободить всех политзаключенных и уважать территориальную целостность Украины", - написал Туск.

Finally! The release of Oleg #Sentsov and the Ukrainian sailors fills me with relief. I continue my call on Russia to release all political prisoners and respect Ukraine’s territorial integrity. https://t.co/qp5HpRQEDE — Donald Tusk (@eucopresident) September 7, 2019

Как известно, 7 сентября между Украиной и Россией произошел масштабный обмен удерживаемыми лицами.

В Украину в рамках обмена прибыли 35 украинцев, среди которых политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Олексей Сизанович, а также захваченные Россией у Керченского пролива моряки.