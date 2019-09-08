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У ЄС немає підстав погоджуватися на зміну дати Brexit – МЗС Франції

Неділя, 8 вересня 2019, 12:16

Європейський Союз не погодиться на відтермінування дати виходу Великої Британії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

 "Це (нинішній стан переговорів) дуже хвилює. Британці повинні сказати нам, що вони хочуть ", - заявив французький міністр.

На запитання, чи можливе черговий відтермінування дати Brexit, Ле Дріан відповів, що не в нинішніх умовах. "Ми не збираємось робити це кожні три місяці", - сказав він.

Нагадаємо, напередодні британська опозиція прийняла законопроєкт, який змусить Джонсона домагатися тримісячної відстрочки Brexit. Очікується, що королева Єлизавета підпише закон в понеділок.

Законопроект передбачає, що прем'єр-міністру доведеться до 19 жовтня або затвердити угоду в парламенті, або отримати від депутатів згоду на вихід без угоди.

Після закінчення цього терміну йому доведеться подати запит на відтермінування виходу Великої Британії до 31 січня 2020 року.

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Brexit Франція
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