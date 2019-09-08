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У ЕС нет оснований соглашаться на изменение даты Brexit - МИД Франции

Воскресенье, 8 сентября 2019, 12:16

Европейский Союз не согласится на отсрочку даты выхода Великобритании.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

 "Это (нынешнее состояние переговоров) очень волнует. Британцы должны сказать нам, что они хотят ", - заявил французский министр.

На вопрос, возможно ли очередной отсрочки даты Brexit, Ле Дриан ответил, что не в нынешних условиях. "Мы не собираемся делать это каждые три месяца", - сказал он.

Напомним, накануне британская оппозиция приняла законопроект, который заставит Джонсона добиваться трехмесячной отсрочки Brexit. Ожидается, что королева Елизавета подпишет закон в понедельник.
Законопроект предусматривает, что премьер-министру придется до 19 октября или утвердить соглашение в парламенте, или получить от депутатов согласие на выход без соглашения.

По истечении этого срока ему придется подать запрос на отсрочку выхода Великобритании до 31 января 2020 года.

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Brexit Франция
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