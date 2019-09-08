Скандальний міністр офіційно очолив уряд Грузії

Парламент Грузії оголосив вотум довіри оновленому складу уряду під керівництвом нового прем'єр-міністра Георгія Гахарія.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на портал "Грузія Онлайн".

На підтримку нового прем'єра висловилися 98 депутатів, тоді як опозиція демонстративно не приймала участі в засіданні.

Гахар став п'ятим прем'єр-міністром від правлячої партії "Грузинська мрія" за останні сім років.

Призначення Гахарія багато в Грузії сприйняли неоднозначно, оскільки під його керівництвом МВС провело кілька резонансних спецоперацій, найгучнішою з розгін мітингу на проспекті Руставелі в ніч на 21 червня, внаслідок чого десятки людей отримали важкі тілесні ушкодження, а двоє - частково втратили зір.



При цьому вимогою відставки Гахарія стало одним з ключових вимог опозиції. Детальніше про це можна почитати в статті "Ліки від протестів: які наслідки матиме зміна прем'єра в Грузії".